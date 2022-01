Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il Milan torna a fare punti in campionato ma non va oltre lo 0-0 contro la Juventus . I rossoneri vengono raggiunti dal Napoli al secondo posto in classifica e restano a -4 dall'Inter, che però ha una partita in meno. Questo il commento di Stefano Pioli : "“Abbiamo fatto la partita giusta per il nostro momento e per l'avversario, ma è mancato qualcosa in area di rigore – le parole dell'allenatore rossonero – A volte siamo stati poco precisi e decisi nella giocata finale, spesso il campo non ci ha fatto controllare bene il pallone o fare bene l'ultimo passaggio. Sulla prestazione della squadra, devo dire che siamo stati attenti e decisi, con energia e con forza abbiamo cercato di essere pericolosi. Il nostro bicchiere è mezzo vuoto a causa dei punti persi con lo Spezia , una partita così con quella vittoria avrebbe avuto un altro significato. Sapevamo di avere due partite fondamentali per il nostro futuro: se riusciremo a vincere il derby resteremo lì e potremo provarci fino alla fine, altrimenti andremo incontro a un campionato simile a quello dell'anno scorso dove abbiamo rischiato di restare fuori dalla Champions fino all'ultima giornata".

È mancata un po' di brillantezza in fase offensiva: "Abbiamo provato a lavorare con due trequarti, accentrando Messias e con Brahim abbiamo trovato buone soluzioni. Ci è mancata l’ultima giocata e il tiro in porta, ma non la posizione in area, perché ci siamo arrivati bene. Poi se Theo ad esempio nell’azione finale sbaglia il passaggio per Bennacer non è perché eravamo con pochi giocatori. Ma in questo momento le partite sono difficili e vincerle è complicato, ci vuole il guizzo e la giocata. Ritroveremo anche quella fluidità, quella spensieratezza che dobbiamo avere. Dobbiamo portare avanti il nostro modo di giocare, non ci dobbiamo far condizionare da altre cose. Siamo stati bravi a gestire il post partita contro lo Spezia, ma non è stata una settimana facile. Un conto è accettare quello che succede, ma non è facile farsi scivolare tutto addosso. Sono soddisfatto della prova dei miei giocatori. Si vince con la squadra, ma è anche vero che si cresce con le prove dei singoli e tante prove dei singoli sono di altissimo livello".