Nessun gol, ma una nota stonata si è registrata nel big match di San Siro: Zlatan Ibrahimovic ha accusato un dolore al tendine d'Achille. 25 minuti di battaglia in area avversaria con Chiellini, poi lo sguardo verso la panchina e la smorfia. Il centravanti ha chiesto il cambio, gli ultimi tentativi di restare in campo non hanno sortito effetti migliori e così, dopo appena 28 giri di orologio, si è concluso anticipatamente il suo Milan-Juventus. A prendere il suo posto è stato Giroud, ma lo svedese non si è diretto subito negli spogliatoi: si è accomodato in panchina e gli è stato subito applicato il ghiaccio. Dalle prime indiscrezioni sembra che il giocatore si sia fermato in tempo, il guaio non è muscolare come temuto all'inizio. Per Ibra, dunque, non dovrebbe essere nulla di grave. "Colpa del terreno di gioco" è la tesi dell'attaccante secondo quanto detto da Pioli che, dopo lo 0-0 che ha rallentato la sua corsa scudetto, spera di recuperarlo nei prossimi giorni.