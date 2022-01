Al termine del match l'allenatore azzurro si è detto soddisfatto per i tre punti, prima di parlare di Osimhen: "Nervoso perché non è riuscito a far gol" e di Mertens: "Se vuole rimanere deve rimettersi alle disponibilità economiche del club"

"Ritengo che la squadra abbia reagito molto bene dopo il gol subìto , abbiamo giocato un gran finale di primo tempo e un ottimo inizio di secondo in cui abbiamo fatto vedere che volevamo portare i tre punti a casa". Esordisce così Luciano Spalletti nel post partita di Napoli -Salernitana, dopo la vittoria per 4-1 della sua squadra. Nonostante il successo l'allenatore azzurro ha parlato delle cose in cui i suoi ragazzi devono migliorare: "Bisogna far meglio sotto il punto di vista caratteriale. Ormai le partite con le cinque sostituzioni non sono mai chiuse neanche con due gol di scarto , perché magari l'allenatore avversario fa 5 cambi di qualità e la gara prende una piega diversa. Dobbiamo capire che non abbiamo un tempo illimitato per chiudere le partite, ma è necessario sfruttare le occasioni che crei".

"Osimhen nervoso perché non ha fatto gol. Mertens..."

Successivamente Spalletti spende due parole su quello che sarà il futuro di Mertens: "Abbiamo un presidente molto attento che ha dimostrato di costruire sempre squadre forti. Ha dichia\rato che dovrà rivedere i conti e i contratti dei giocatori, per cui molto passerà da questa cosa. Se un calciatore vuole rimanere dovrà rimettersi a quelle che sono le disponibilità economiche del club, non so le cifre dei contratti dei miei ragazzi ma questo dettaglio diventa fondamentale". In chiusura un commento sul nervosismo a fine gara di Osimhen: "Era nervoso perché non è riuscito a far gol e non ho capito con chi stesse battibeccando. Sono bischerate di fine partita, non hanno molta importanza".