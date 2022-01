statistiche

Il Napoli è imbattuto in Serie A contro la Salernitana, grazie a due pareggi (nella stagione 1947/48) e un successo nella gara d'andata. Questo sarà il 28º Derby campano giocato in Serie A: negli otto più recenti non ci sono stati pareggi (quattro vittorie interne e quattro esterne), l'ultimo risale infatti allo 0-0 tra Avellino e Napoli del settembre 1986.