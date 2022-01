Non ci saranno oggi (lunedì 24 gennaio) esami per valutare l’entità del problema muscolare di Ibrahimovic che lo ha costretto a uscire dal campo al 28’ di Milan-Juventus. Il bomber rossonero che ha accusato un dolore al tendine d’Achille sarà rivalutato mercoledì alla ripresa degli allenamenti

Dopo la sosta per le nazionali, alla ripresa del campionato c’è il derby di Milano: partita importantissima in chiave campionato. I tifosi del Milan si chiedono se potranno fare affidamento su Zlatan Ibrahimovic, costretto a lasciare il campo al 28’ della sfida di San Siro contro la Juventus dopo aver avvertito un dolore al tallone d’Achille del piede destro. Non ci saranno oggi (lunedì 24 gennaio) controlli strumentali per l’attaccante svedese. Le sue condizioni saranno valutate mercoledì alla ripresa degli allenamenti. Solo allora si saprà se potrà essere in campo dal primo minuto o se sarà un’alternativa di lusso pronto a dare il proprio contributo magari nella ripresa.