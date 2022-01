Il giudice sportivo ha fermato undici giocatori in vista della 24^ giornata: Locatelli e Simeone salteranno Juventus-Verona. Squalifica e multa per l'allenatore del Torino, Ivan Juric

Sono undici i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in vista della 24^ giornata di campionato che si giocherà dopo la sosta per le nazionali. Tra i giocatori fermati dal giudice sportivo c'è Manuel Locatelli, alla quinta ammonizione stagionale, che salterà Juventus-Verona. I veneti, di contro, non avranno a disposizione Simeone, anche lui squalificato. Una giornata anche a Cambiaso (Genoa), Ekdal (Sampdoria), Odriozola (Fiorentina), Veseli (Salernitana), Deulofeu (Udinese), Joao Pedro (Cagliari), Hickey (Bologna), Rogerio (Sassuolo) e Bremer (Torino).