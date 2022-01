L'Inter ricorda Weisz e le vittime della Shoah

Come da tradizione, nel giorno della Memoria, l'Inter ha voluto rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto e ricordare Arpad Weisz, allenatore ungherese di origini ebraiche, che in nerazzurro vinse lo Scudetto nella stagione 1929-30. A rappresentare il club al Memoriale della Shoah di Milano, Stefan de Vrij che ha portato in dono una maglia dell'Inter con il numero 18 e il nome di Weisz

In occasione del Giorno della Memoria, l'Inter si è recata in visita al Memoriale della Shoah di Milano per onorare il ricordo di Arpad Weisz e delle milioni di vittime dell'Olocausto. Al Memoriale, in rappresentanza del club, si è recato Stefan de Vrij: il difensore ha portato in dono una maglia nerazzurra con il numero 18, che in lingua ebraica ha lo stesso valore numerico della parola 'Vita' e il nome di Arpad Weisz per ricordare il grande calciatore e allenatore di origine ungherese che nella stagione 1929-30 vinse lo scudetto alla guida dell'Inter e che lanciò in Serie A un giovanissimo Giuseppe Meazza.



"E' attraverso il suo ricordo che ogni anno l'Inter tiene viva la Memoria delle vittime dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, perché la storia insegni a non ripetere gli errori del passato, per non dimenticare mai", spiega il club nerazzurro sul sito ufficiale