Il Milan tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Franck Kessié . Il centrocampista ivoriano, sostituito dopo mezz'ora nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa contro l'Egitto a causa di un trauma costale, si è sottoposto a una tac che ha dato esito negativo. Sono state escluse lesioni e Kessié farà rientro in Italia nel fine settimana. Il giocatore tornerà a disposizione di Stefano Pioli a partire da lunedì , iniziando così la marcia d'avvicinamento verso il derby contro l'Inter in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.

Il ritorno a Milano

Kessié tornerà in Italia dopo un mese. L'ultima partita disputata con il Milan risale al 22 dicembre 2021 contro l'Empoli, quando siglò una doppietta decisiva nel 4-2 finale. L'ivoriano ha poi saltato cinque match tra Serie A e Coppa Italia, scendendo in campo quattro volte in Coppa d'Africa per un totale di 273 minuti, segnando un gol contro l'Algeria.