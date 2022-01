Milan, Castillejo verso Valencia: si può chiudere

Contatti in corso tra i due club per il trasferimento dell'esterno offensivo spagnolo, ai margini del progetto rossonero: si lavora per trovare l'intesa, ma c'è fiducia per la chiusura dell'operazione

Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Samu Castillejo al Milan. Ai margini del progetto rossonero di Stefano Pioli, che a inizio stagione non lo ha nemmeno inserito in lista Champions, l’attaccante esterno spagnolo è finito nel mirino del Valencia che è al lavoro per riportarlo in Liga. Contatti in corso tra i due club alla ricerca dell’intesa definitiva su cifre e formula dell’affare, operazione che potrebbe essere definita nelle prossime ore. Legato al Milan da un contratto fino al 2023, Castillejo in questa stagione è stato impiegato – tra scelte tecniche e infortuni – da Pioli solo in 5 occasioni in Serie A, per un totale di appena 122 minuti in campo.