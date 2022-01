Se qualche tempo fa avessero detto a Marko Lazetic che un giorno avrebbe giocato nelle stessa squadra di Zlatan Ibrahimovic molto probabilmente non ci avrebbe creduto. E invece quel sogno è diventato realtà. Per il giovane attaccante classe 2004 ora non sarà più necessario attaccare alcuna figurina di Ibra all'armadietto, come fatto negli spogliatoi della Stella Rossa, ma gli sarà sufficiente cercare con lo sguardo il suo idolo a pochi metri da lui. Un attaccante moderno con le stesse caratteristiche di Zlatan, come confermato dall'ex attaccante di Juventus e Lazio Darko Kovacevic: "Per caratteristiche mi ricorda Ibra: alto ma agilissimo e capace di fare grandi cose dal punto di vista tecnico". Indosserà la maglia numero 22, che tra gli altri è stata di Kakà: nessun omaggio al brasiliano ma semplicemente la sua data di compleanno. Non c'è spazio per altri idoli, gli occhi di Lazetic sono tutti per il suo compagno di squadra con la maglia numero 11.