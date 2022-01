Ibrahimovic non sarà a Sanremo ma carica Amadeus

"Voglio mandare un grande in bocca al lupo per Sanremo, mi dispiace che non posso presentarmi: ma un anno fa ho messo qualche regola, basta seguirle e tutto andrà bene". E' l'augurio speciale che Zlatan Ibrahimovic ha inviato ad Amadeus durante un collegamento video all’interno della trasmissione di Rai3, “Che tempo che fa”. L’attaccante del Milan ha voluto salutare così il presentatore e direttore artistico del Festival della canzone, al via domani sera. L’anno scorso Ibra aveva partecipato, come ospite, a cinque serate. “Zlatan è un grande, gli voglio molto bene- la risposta di Amadeus- e oltre ad essere un grande campione, è un grande uomo. Sono felicissimo di averlo avuto l’anno scorso con me e sono altrettanto felice di essere un suo amico”. Poi il conduttore non può che pensare ad Inter-Milan…"Sono in ansia più per il derby che per Sanremo, almeno il primo tempo riuscirò a guardarlo”.