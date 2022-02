Inter, più Lautaro di Sanchez al fianco di Dzeko

Scelte quasi tutte fatte per Simone Inzaghi in vista del derby di sabato contro il Milan. Sicuri assenti Correa e l'ultimo arrivato Gosens, resta da decidere chi sarà il partner d'attacco di Dzeko. Lautaro Martinez è in vantaggio su Sanchez anche perché rientrerà prima dal Sudamerica

La certezza si chiama Edin Dzeko . Simone Inzaghi si coccola il suo centravanti in vista della sfida col Milan. L'unico sicuro del posto, in un reparto che non può disporre dell'infortunato Correa , e che ha appena visto l'arrivo di Caicedo dal Genoa. A contendersi l'altra maglia accanto al bosniaco ci saranno Lautaro Martinez e Sanchez con l'argentino che vuole farsi perdonare il rigore fallito nel match d'andata contro Tatarusanu

Dal Sudamerca buone notizie per Inzaghi

Lautaro Martinez ha realizzato il gol vittoria dell'Argentina, già qualificata per il Qatar, contro la Colombia. Sanchez ha fatto ancora meglio con una doppietta nel 3-2 del Cile in Bolivia. I due attaccanti rientreranno a Milano con il sorriso ma non in contemporanea. Per incastri vari tra voli di linea e charter Martinez arriverà a Milano stasera e avrà nelle gambe un allenamento in più di Sanchez che invece tornerà domani. Questo forse peserà nella scelta di Inzaghi che comunque è certo di poter contare su due giocatori in grande condizione di forma