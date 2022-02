Brutta avventura per il 25enne centrocampista biancoceleste, minacciato con una pistola e derubato del suo Rolex. Lo ha riportato l'Ansa: il fatto è accaduto intorno alle 13.30 in zona Parioli, dopo che la squadra si era recata in un ristorante a pranzo. Basic ha sporto denuncia verso ignoti, sull'episodio indaga la polizia