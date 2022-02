Gleison Bremer ha firmato con il Torino per un altro anno fino al 2024. Un prolungamento di contratto che cambia di molto gli scenari di mercato. Non il futuro del difensore brasiliano, che in estate cambierà squadra e sarà uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma cambia il potere contrattuale in mano al Toro, che ora sa di poter ricavare una cifra importante dalla sua cessione, maggiore di quanto sarebbe stata col contratto in scadenza nel 2023. Su Bremer, oltre all'interesse dichiarato di Milan e Inter, ci sono anche diversi club di Premier League a cui sembra essersi aggiunto nelle ultime ore anche il Bayern Monaco. Coi granata c'è una sorta di patto (come successo in passato con Darmian, Zappacosta e Glik), un accordo sulla parola per una cessione che andrebbe a finanziare gran parte del mercato del Torino della prossima stagione (solo per i riscatti di Brekalo, Pjaca, Praet, Mandragora, Ricci e Pellegri prevede un esborso superiore ai 60 milioni di euro).