Eccezion fatta per l'Inter, ogni volta che il livello dell'avversario si è alzato la Juve non è andata oltre il pareggio. È un problema mentale? Ha visto i ragazzi più leggeri dopo l'ultima vittoria in Champions o ci sono limiti strutturali?

"La personalità è un elemento fondamentale nel calcio. Ma se una volta aveva personalità chi rischiava la giocata, ora ci vuole questa personalità nell'accettare la partita a tutto campo, nell'andare a indirizzarla negli spazi che tu vuoi, al di là del gesto tecnico. Anche lì ci sono delle equilibri, la partita va riempita di tutte quelle cose che esistono nel calcio moderno e noi dobbiamo fare passi in avanti sotto quest'aspetto, soprattutto nella continuità di questi duelli, di attaccare lo spazio, di giocare a campo aperto. L'Atalanta, la Roma, il Bodo, il Bologna, ormai fanno tutti così. Per avere un voto sufficiente in pagella basta una giocata o un assist, per fare la partita da campioni bisogna stare dentro il cuore della squadra per 90 minuti e vicino al pallone, questa è la differenza. Non basta più la giocata di un elemento, non è più così. Perché i restanti 80 minuti che giochi senza l'apporto di un calciatore nella fase difensiva, gli altri ti vengono a stanare e ti massacrano. O sei di un livello superiore che ogni volta che tocchi la palla quella giocata la fai sempre o se no ora è un altro il modo di riempire la partita"