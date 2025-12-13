Dove vedere Atalanta-Cagliari

La partita Atalanta-Cagliari, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 13 dicembre alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

I numeri di Atalanta e Cagliari

Atalanta e Cagliari hanno pareggiato il confronto più recente, 0-0 lo scorso 15 febbraio a Bergamo; l'ultima volta che le due formazioni hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra settembre 2012 e gennaio 2013.

L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite contro il Cagliari in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila contro i sardi per la prima volta in Serie A. L'Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto sei successi nei precedenti sette match a Bergamo contro i sardi (1N) nel massimo campionato. L'Atalanta ha guadagnato al massimo 16 punti dopo 14 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (14 in quel caso con Stefano Colantuono allenatore) mentre l'ultima volta che la Dea aveva realizzato 17 o meno reti dopo altrettanti match in un singolo campionato risaliva al 2015/16 (15 in quel caso). L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (5N, 4P): 2-0 contro la Fiorentina il 30 novembre; considerando infatti queste ultime 10 giornate di Serie A, la Dea è quart'ultima per punti ottenuti (otto), davanti solo agli avversari di giornata, il Cagliari (sette), Hellas Verona (sei) e Fiorentina (quattro). L'Atalanta arriva dal successo per 2-0 contro la Fiorentina nel match più recente alla New Balance Arena in campionato e potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nell'anno solare 2025, dopo che aveva invece chiuso il 2024 con sei successi interni consecutivi. Il Cagliari ha vinto l'ultimo match di campionato (1-0 contro la Roma) e nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25) solo una volta i sardi hanno ottenuto due successi consecutivi: lo scorso settembre contro Parma e Lecce.