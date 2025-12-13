Juventus, Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether di acquisto del club. Le news
"La Juve è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club. Lo scrive in una nota Exor, la holding proprietaria della Juventus, annunciando che "il suo CdA ha respinto all'unanimità" la proposta di Tether per l'acquisizione della totalità delle azioni del club. John Elkann: "I nostri valori non sono in vendita"
Buffon: "Tifosi Juve devo essere orgogliosi della famiglia Agnelli"
L'ex capitano bianconero Gigi Buffon ha commentato l'offerta di Tether per acquisire la Juventuse il no di Exor. "Stiamo parlando di una storia vincente che in certi momenti può avere delle problematiche. A dispetto di tutto questo, credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann".
Le dichiarazioni di John Elkann: il video
Qui il video pubblicato dalla Juventus con le dichiarazioni di John Elkann in seguito alla decisione di Exor di respingere l'offerta di Tether per l'acquisto del club: "La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
Spalletti: "Le parole di Ekann fanno piacere. Ora tocca a noi"
Nel VIDEO Spalletti commenta le parole di John Elkann, che ha confermato l'intenzione di non vendere la Juventus, rifiutando l'offerta di Tether
La dichiarazione integrale di John Elkann:
"La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili, festeggiata nei momenti felici. Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia molto più grande, la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita"
Chi è Tether e il suo patrimonio
L’azienda che nasce nel 2014, fondata da Giancarlo Devasini, opera nelle criptovalute legate a una moneta stabile ('stablecoin'), dove le transazioni digitali sono collegate al dollaro statunitense. A differenza del più noto Bitcoin, quindi, si riducono le fluttuazioni di valore, alle quali per sua natura stessa il business delle cripto è esposto. Secondo Forbes, il patrimonio di Devasini a oggi è stimato in 22,4 miliardi di dollari e risulta essere il terzo uomo più ricco d’Italia. La sede legale di Tether si trova a El Salvador, nel centro America, e ha dichiarato utili per oltre 13 miliardi di euro nel 2024. Un mese fa, Standard & Poor ha declassato la stable coin da 4 a 5, il livello di valutazione di stabilità più basso della scala dell'agenzia di rating.
Dalle criptovalute a 13 miliardi di utili: chi è TetherVai al contenuto
Ieri l'offerta di Tether per l'acquisto della Juventus
Nella serata di venerdì 12 dicembre era arrivata l'offerta di Tether che ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Tether detiene già l'11,527% del capitale sociale della Juventus. L'offerta era a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. La scadenza dell'offerta era fissata alle 18 del 22 dicembre 2025.
Il comunicato: "Exor e famiglia Agnelli azionisti stabili e orgogliosi"
"Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni di non avere intenzione di vendere alcuna azione in Juventus a terzi, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell'esecuzione di una strategia chiara per ottenere ottimi risultati sia dentro che fuori dal campo".
La Juventus non è in vendita. Lo ha confermato Exor con un comunicato, specificando che il Consiglio di Amministrazione della holding (che detiene il 65,4 % delle azioni del club bianconero) ha respinto all'unanimità l'offerta di Tether per l'acquisto della società. Nel comunicato di Exor si legge: "Exor N.V. ("Exor" o la "Società") annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta spontanea presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. ("Tether") per l'acquisizione della totalità delle azioni di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o il "Club") di proprietà di Exor"