"La Juve è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club. Lo scrive in una nota Exor, la holding proprietaria della Juventus, annunciando che "il suo CdA ha respinto all'unanimità" la proposta di Tether per l'acquisizione della totalità delle azioni del club. John Elkann: "I nostri valori non sono in vendita"

CHI E' TETHER: SCHEDA E PATRIMONIO