Dove vedere Parma-Lazio

I numeri di Parma e Lazio

Dopo nove sconfitte di fila contro la Lazio in Serie A, il Parma è rimasto imbattuto nelle due gare dello scorso campionato contro i biancocelesti (1V, 1N); l'ultima volta che i ducali hanno evitato la sconfitta in più match consecutivi contro i capitolini nel torneo risale al periodo tra il 2001 e il 2003 (cinque in quel caso). Il Parma ha vinto l'ultima sfida al Tardini contro la Lazio in campionato (3-1 l'1 dicembre 2024); gli emilani non ottengono almeno due successi interni di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra il 2000 e il 2003 (tre in quel caso). Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 16 (2V, 7N, 7P). Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, il Parma potrebbe perdere due match al Tardini di fila solo per la seconda volta nell'anno solare 2025 in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e febbraio contro Lecce e Roma. La Lazio non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato e potrebbe restare a secco di reti in almeno cinque gare fuori casa consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1991 e marzo 1992 (sei in quel caso con Dino Zoff allenatore). Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio in trasferta nel campionato in corso: tre (tutti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), al pari dell'Hellas Verona. In più, solo gli scaligeri (tre), Fiorentina e Pisa (entrambe quattro) hanno guadagnato meno punti dei biancocelesti (cinque) fuori casa in questa stagione di Serie A. La Lazio ha perso le ultime due trasferte contro Inter e Milan in campionato e potrebbe registrare almeno tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile-maggio 2021 (quattro in quel caso con Simone Inzaghi alla guida).