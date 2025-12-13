Dumfries, non è esclusa l'operazione alla caviglia

In casa Inter si sta ragionando su come risolvere la situazione con una serie di consulti e, tra le ipotesi, non è da escludere l’operazione. L'esterno olandese non gioca dal match contro la Lazio, prima della sosta nazionali di novembre. Intanto, l'Inter è attesa domenica dal Genoa (partita live alle 18 Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW )

La caviglia di Dumfries fa ancora male e all'Inter sono in corso ragionamenti su come risolvere il problema che lo sta tenendo ai box ormai da più di un mese con sei partite saltate nella serie. Dumfries non scende in campo da Inter-Lazio del 9 novembre scorso, partita precedente all'ultima sosta nazionali. L'olandese aveva poi saltato i due match in oranje, facendo il suo rientro anticipato ad Appiano. Al momento la situazione è questa: il giocatore ha ancora dolore alla caviglia e, con la società, si sta ragionando su come risolvere la situazione con una serie di consulti. Secondo quanto appreso da Sky Sport tra le ipotesi non è da escludere l’operazione.