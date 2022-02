Mazzarri: "Possiamo dar fastidio all’Atalanta"

Non avrà a disposizione i suoi top player: Joao Pedro squalificato e Nandez è ancora alle prese con l’infortunio subito in Coppa Italia. Walter Mazzarri, però non ha dubbi: “Non intendo lamentarmi delle assenze, possiamo dare fastidio anche a un avversario fortissimo come l’Atalanta”. La sfida sarà in diretta domenica 6 febbraio alle 12:30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, anche in 4K

La sfida in casa dell’Atalanta non è semplice. E Walter Mazzarri non avrà a disposizione i suoi top. Nonostante tutto è convinto che il suo Cagliari, anche senza Joao Pedro (squalificato) e Nandez (ancora fermo per infortunio), possa dire la sua: "Non intendo lamentarmi delle assenze – ha detto in conferenza stampa -. Nandez? Per noi è una risorsa, speriamo di vederlo presto in campo". La sfida di Bergamo "è una partita complicata. Ma possiamo dare fastidio anche a un avversario fortissimo come l'Atalanta: nelle ultime partite l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Bisogna correre tanto. E sicuramente bisogna stare molto attenti agli episodi, perché sto ancora pensando ai punti sprecati con la Fiorentina. Dovremo essere bravi a leggere la partita e fare le scelte giuste dall'inizio e in corsa".