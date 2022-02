Serie A, il programma della 24^ giornata

Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato di Serie A, con una giornata molto importante. È quella del derby, in programma sabato pomeriggio alle ore 18. La gara tra Inter e Milan sarà anticipata da quella tra Roma e Genoa (ore 15) e, a seguire, ci sarà Fiorentina-Lazio alle ore 20.45. La domenica, invece, ci saranno ben sei partite. Alle 12.30 si parte con Atalanta-Cagliari, mentre alle ore 15 gioca il Napoli a Venezia. In contemporanea Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli. Alle ore 18 si prosegue con Udinese-Torino e alle 20.45 scende in campo la Juventus, impegnata allo Stadium contro l'Hellas Verona. La 24^ giornata si chiude con il posticipo del lunedì tra Salernitana e Spezia.