Sarri: "In crescita da mesi, mi sto divertendo"

Quattordici punti nelle ultime sette partite, porta inviolata da 293 minuti e sesto posto in classifica. Sono i numeri degli ultimi 45 giorni della Lazio, culminati con la vittoria 3-0 in casa della Fiorentina. Un successo all'inizio di un lungo tour de force che attende i biancocelesti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, ma con la consapevolezza di avere una squadra in fiducia: "Questi ragazzi sono in grande crescita da mesi - ammette Maurizio Sarri - Mi sto divertendo durante gli allenamenti, ora inizierà un ciclo di partite ogni tre giorni e avremo meno tempo per allenarci. Siamo anche l'unica squadra che per sei volte ha giocato tra una partita e l'altra a meno di 70 ore di distanza. Le altre squadre l'hanno fatto, ma meno della metà di noi. Siamo stati sfortunati da questo punto di vista, lasciando qualcosa per strada".