Mazzarri: "Il merito è tutto dei ragazzi"

" Il merito è tutto dei ragazzi che hanno giocato una gran partita di sacrificio nonostante le diverse assenze e sono stati giustamente ripagati da questa bella vittoria". Esordisce così Walter Mazzarri al termine della gara del Gewiss Stadium di Bergamo vinta dal suo Cagliari contro l'Atalanta grazie a una doppietta di Gaston Pereiro. Dopo alcune difficoltà iniziali l'allenatore rossoblù è riuscito a prendere la squadra in mano: "Sono 20 anni che alleno e di solito i giocatori mi hanno sempre seguito. Qui abbiamo avuto dei problemi iniziali , quando entri in corsa ti accorgi di alcune cose che non vanno ma fino a quando non è aperto il mercato non puoi fare delle scelte forti. Sono contento perché ora si vede che i ragazzi giocano con lo spirito che gli ho trasmesso ".

"Gaston Pereiro è una mia soddisfazione personale"

leggi anche

Gasperini: "Dobbiamo ritrovare un po' di serenità"

Mazzarri in seguito spiega il motivo per il quale le cose a Cagliari stanno andando meglio: "Per me deve esserci rispetto dei ruoli: l'allenatore deve essere bravo ad allenare e a preparare la partita, i giocatori dare il massimo sia negli allenamenti che in partita e devono seguire le indicazioni dell'allenatore, che è scelto dalla società e dal direttore sportivo. Quando tutti danno il massimo i risultati si vedono". In chiusura Mazzarri parla dei suoi giocatori: "Per me Dalbert può fare anche la mezzala. È agile e tecnico, se gli dai meno compiti difensivi facendolo giocare in mezzo al campo può fare ancora meglio. Gaston Pereiro, invece, è una mia soddisfazione personale perché è sempre stato considerato inespresso. Sono già due partite che gli ho dato fiducia e mi sta ripagando. Goldaniga e Lovato hanno fatto sì che la squadra svoltasse, perché quando i difensori sono affidabili l'intera formazione ne giova".