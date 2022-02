Gasperini: "Dobbiamo ritrovare un po' di serenità"

L'allenatore nerazzurro ha commentato la sconfitta maturata contro il Cagliari: "Abbiamo disputato una brutta partita, non a livello quantitativo ma a livello qualitativo. L'espulsione di Musso ci ha fatto perdere misure e distanze, oggi abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli"

Sconfitta pesante per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini , che al Gewiss Stadium si è fatta superare 2-1 dal Cagliari di Walter Mazzarri. "Abbiamo giocato il primo tempo nella metà campo avversaria ma abbiamo costruito pochissimo, con poca qualità - ha commentato al termine del match l'allenatore nerazzurro. Gli avversari non ci hanno mai impensierito, ma noi abbiamo fatto confusione neglli ultimi passaggi e nei tiri. Nella ripresa, invece, con l'espulsione di Musso abbiamo perso misure e distanze. Dobbiamo rimettere la testa a posto, oggi abbiamo dimostrato di aver problemi in diversi ruoli , dobbiamo ricostruire il nostro campionato senza troppi pensieri".

"Infortunio Zapata? Troppo presto per valutare"

Gasperini parla anche del problema avuto da Zapata: "Troppo presto, bisogna vedere domani. E' scivolato in un'azione e ha sentito un riacutizzarsi, bisognerà valutarlo nei prossimi giorni". "Quella di oggi è stata una brutta partita - prosegue Gasperini - non tanto sul piano dell'atteggiamento quanto sul piano qualitativo. Sul piano atletico non ci sono problemi, ma sul piano mentale ce ne sono. Dobbiamo pensare meno alla classifica e ritrovare un po' di serenità, facciamo frittate in troppe partite". In chiusura Gasp parla del controllo con la mano da parte di Pereiro in occasione del primo gol dei rossoblù: "Noi abbiamo giocato male, ma ci sono anche gli episodi che cambiano le partite. Ci sono tre immagini chiare che dimostrano che Gaston Pereiro controlla il pallone con il braccio".