L'attaccante francese ha firmato il 2-1 del Milan sull'Inter, risultato che avvicina i rossoneri alla vetta del campionato. In carriera ha giocato 73 derby tra Italia e Inghilterra, segnando 23 gol. E il gol vittoria contro i nerazzurrri è il replay di un gol segnato a inizio 2016 con la maglia dell'Arsenal sul campo del Liverpool GIROUD IN 3' RIBALTA DERBY E DESTINO: GOL E HIGHLIGHTS DI INTER-MILAN

Si scrive Olivier Giroud, si legge signor derby. Il numero 9 del Milan ha firmato la rimonta rossonera nel 2-1 all'Inter, risultato che vale il secondo posto a -1 dai nerazzurri di Simone Inzaghi (che devono però recuperare la partita di Bologna) e fa festeggiare la sponda rossonera di Milano. Il 35enne francese è però un esperto di stracittadine: lo raccontano i numeri. Quello vinto con il Milan a San Siro è stato il derby numero 73 giocato in carriera, il primo in Serie A. E Giroud, dopo aver assistito da panchina all'1-1 dell'andata, questa volta ha risposto presente e ripagato la fiducia di Pioli, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco (anche) a causa dei guai al tendine d’Achille di Ibrahimovic.

Il gol nel derby e quel precedente con l'Arsenal leggi anche Pioli: "Non molliamo mai, ora maggior convinzione" La partita di Giroud è stata divisa in due parti: poco coinvolto fino al 75', devastante dopo. Prima ha sradicato il pallone dai piedi di Sanchez, avviando un'azione rifinita da Tonali e passata per il destro di Diaz. Il numero 9 si è fatto trovare pronto nell'area piccola per un tap-in di rapina. Tre minuti dopo il centravanti ha dato la spallata decisiva all'Inter: invito di Calabria, rapida girata con il tacco su De Vrij e sinistro spedito in rete battendo Handanovic. Gol fotocopia rispetto a quello segnato oltre sei anni fa ad Anfield Road con la maglia dell'Arsenal: controllo di tacco, perno su Kolo Touré e pallone nell'angolino opposto alle spalle di Mignolet.

73 derby, 23 gol: i numeri di Giroud leggi anche Maldini: "L'idea di Ibra è quella di continuare" "Match speciale - ha detto Giroud a fine derby - non stavamo giocando bene e lo sapevamo, ma abbiamo dimostrato un grande spirito collettivo. Siamo in corsa per lo scudetto ma ci sono ancora tante partite da giocare". Con la doppietta all'Inter, Giroud ha raggiunto Ibrahimovic e Leao a quota 8 reti stagionali, tutte segnate a San Siro. Alle radici dei due gol realizzati a Samir Handanovic, c'è l'esperienza di chi prima della stracittadina di Milano aveva giocato 72 derby a Londra con le maglie di Arsenal e Chelsea: 38 vittorie, 21 sconfitte e 13 pareggi, segnando 21 gol. Il più pesante? Quello da "ex" in finale di Europa League, nel 4-1 del Blues all'Arsenal a maggio del 2019.