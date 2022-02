Vlahovic: "Allegri mi ha detto di non avere ansia"

Non poteva iniziare nel migliore dei modi l'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus. Al bomber serbo sono bastati tredici minuti per segnare il suo primo gol con i nuovi colori e conquistare l'Allianz Stadium e tutto il popolo bianconero. E dopo la bella performance, lo stesso Vlahovic ha commentato il match (vinto 2-0 contro l'Hellas Verona): "Era importantissimo vincere questa partita. Dopo le soste le gare sono più difficili, ma abbiamo avuto il giusto approccio fin da subito e siamo riusciti a prendere i tre punti che sono fondamentali", ha detto a Dazn. Per Vlahovic è stata una settimana intensa, conclusa nel migliore dei modi: "Devo ringraziare i miei compagni e Allegri: mi hanno accolto benissimo e aiutato tanto. Sto cercando di capire il prima possibile come funziona qui. Devo continuare così, io e tutti gli altri compagni. La cosa più importante per me è fare gol, ma voglio ancora migliorare su tutti i punti di vista: gioco, palleggio e smarcamenti". Poi ancora sul suo nuovo allenatore: "Mi ha detto di stare calmo e non avere ansia. È andata bene e stasera siamo riusciti a vincere: è la cosa più importante".