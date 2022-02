Attesa per l'esito della nuova risonanza, ma si teme il distacco del tendine dell'adduttore: infortunio che, se confermato, costringerà il colombiano a operarsi e rimanere lontano dai campi di gioco per circa 4 mesi. In tal caso, i nerazzurri valuteranno un rinforzo tra gli svincolati

Atalanta con il fiato sospeso in merito alle condizioni di Duvan Zapata. L’infortunio rimediato contro il Cagliari, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco appena 14 minuti dopo il suo ingresso in campo, potrebbe infatti essere più grave del previsto. L’attaccante colombiano - rientrato a partita in corso contro il Cagliari dopo lo stop dello scorso 21 dicembre, lesione di primo grado all'adduttore sinistro nella gara contro il Genoa – domani si sottoporrà a una nuova risonanza: se verrà confermato l’esito emerso dopo gli accertamenti odierni, allora dovrà operarsi visto che si teme il distacco del tendine dell’adduttore. Eventualità che, se confermata, costringerà Zapata a rimanere fuori per circa 4 mesi (stessi tempi di recupero necessari nel 2017 a Bonavantura per tornare in campo con il Milan dopo in infortunio simile).