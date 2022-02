Sembra più serio del previsto lo stop di Giorgio Chiellini che contro il Verona è uscito dal campo a un quarto d'ora dal termine per un problema al "solito" polpaccio. Il capitano della Juventus salterà certamente la sfida di coppa Italia contro il Sassuolo e quella contro l'Atalanta. A rischio anche il derby e il Villarreal in Champions

Subito al lavoro, con la soddisfazione per la vittoria contro il Verona, il quarto posto ritrovato e la gioia dell’esordio con gol per gli ultimi arrivati Vlahovic e Zakaria. Volti distesi e sorridenti nell’allenamento di scarico dei bianconeri allo Juventus Training Center. Il resto del gruppo ha svolto una seduta tecnica con esercitazioni sulle combinazioni e lo sviluppo del gioco, per poi proseguire con un’esercitazione tattica e infine una partitella.