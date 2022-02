Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l'attaccante blucerchiato hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per Gabbiadini stagione finita: al suo posto la Samp prende lo svincolato Giovinco Condividi

Le iniziali sensazioni negative sono state confermate: brutto colpo per la Sampdoria, che per il resto della stagione dovrà fare a meno di Manolo Gabbiadini. Grave infortunio al ginocchio sinistro per l'attaccante blucerchiato, costretto a uscire nel corso del primo tempo dell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo: il classe '91 ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico.

Il report medico vedi anche Sampdoria-Sassuolo 4-0. HIGHLIGHTS A rendere note le condizioni del giocatore è stata la stessa società blucerchiata attraverso questo report medico apparso sui propri canali ufficiali: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo".

Il messaggio di Gabbiadini ai tifosi: "Voglio tornare a farvi esplodere nei derby" Lo stesso Gabbiadini ha voluto mandare attraverso i canali social della Sampdoria un messaggio ai tifosi che in queste ore gli hanno mostrato vicinanza: "Volevo ringraziare tutti i tifosi e le persone che mi stanno scrivendo - ha detto l'attaccante ., purtroppo ho subìto questo brutto infortunio ma i vostri messaggi mi stanno dando la forza per cominciare già da ora a riprendere la strada verso il campo. Ho ancora tanto da dimostrare a voi tifosi con questa maglia e non vedo l'ora di tornare in campo e farvi esplodere come è già successo nei derby e in tante altre partite. Un forte abbraccio e grazie ancora".

