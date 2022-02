Difficile trovare un derby cittadino che non sia acceso e nervoso. Cambiano le piazze, ma l'atmosfera resta la stessa, che sia tra le vie della città, sugli spalti o anche in campo. Ne ha dato un'ultima dimostrazione il battibecco tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez al fischio finale di Inter-Milan. Secondo alcuni tifosi milanisti, che si rifanno a un video amatoriale che circola sui social, l'attaccante argentino dell'Inter avrebbe addirittura sputato al rivale rossonero. Ma le immagini non sono chiare. La ricostruzione è questa: Theo si fa espellere al 95', e mentre si dirige verso il tunnel sbeffeggia i tifosi nerazzurri mettendosi la mano dietro le orecchie (un po' come aveva fatto Calhanoglu nel match d'andata), per uno dei più classici degli sfottò. Sulla panchina dell'Inter, Lautaro Martinez ha assistito alla scena e non ha accettato l'atteggiamento del francese: l'argentino si è alzato dirigendosi verso la balaustra da dove si vedono gli scalini che portano agli spogliatoi, dov'era presente Theo Hernandez. Dal video amatoriale per alcuni è chiaro che Lautaro sputi al giocatore rossonero, ma non ci sono prove evidenti che lo confermino, almeno non dai video che circolano sul web. Dopo il presunto sputo, poi, Theo Hernandez, innervosito, è rientrato in campo cercando un confronto diretto con l'interista, con i due che inizialmente si sono trovati faccia a faccia e poi sono stati divisi da compagni. Sputo o offesa personale? Resta il dubbio, che potrà sciogliere solo il Giudice Sportivo con l'eventuale utilizzo della prova tv.