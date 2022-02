Dopo il derby perso in casa contro il Milan sabato, per l'Inter è già tempo di concentrarsi sulla Coppa Italia. Martedì a San Siro arriva la Roma, per il match valevole per i quarti di finale. Di fronte a sé, la squadra nerazzurra troverà un avversario difficile, come confermato da Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset: "Incontriamo una squadra forte, che può battere qualsiasi avversario. Hanno tantissimi giocatori di qualità e un grandissimo allenatore". Il derby è alle spalle ma non del tutto. La sconfitta non deve essere dimenticata, ma dovrà servire come stimolo per far bene e per andare alla ricerca del pass per le semifinali. Così Inzaghi: "Noi dovremo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Ma il calcio è così, fatto di episodi: anche la Roma avrà voglia di rifarsi, perché viene da un pareggio con il Genoa immeritato".