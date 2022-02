"Lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra", questo l'esito degli esami ai quali si è sottoposto il capitano bianconero. Che salterà Atalanta e Torino in campionato e l'andata degli ottavi di Champions con il Villarreal

Non arrivano buone notizie dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, uscito a 15 minuti dalla fine nel match di campionato vinto contro il Verona, ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio sinistro che lo costringerà a saltare le sfide di Coppa Italia contro il Sassuolo, di campionato contro Atalanta e Torino e anche l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma il prossimo 22 febbraio in Spagna. Questa la nota ufficiale pubblicata dal club bianconero sul proprio sito web: "Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra".