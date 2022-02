L'esterno giallorosso verrà visitato dal chirurgo che lo ha operato a luglio, che monitorerà anche i test fisici e atletici che il giocatore effettuerà. In caso di ok definitivo da parte dei medici, Spinazzola potrà riprendere ad allenarsi in gruppo

In casa Roma il momento non è dei migliori, pesano il recente pareggio interno contro il Genoa in campionato e, soprattutto, l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Anche l'infermeria desta qualche preoccupazione, con Mourinho che ha perso Ibanez per almeno un mese. Un sorriso però potrebbe regalarlo Leonardo Spinazzola, che da mesi lavora per rientrare in campo dopo la rottura del tendine d'Achille subita in occasione della gara disputata con la maglia dell'Italia contro il Belgio, nei quarti di finale degli ultimi Europei. L'esterno classe 1993 attende a Roma la visita di Lasse Lempainen, chirurgo finlandese che lo ha operato lo scorso luglio. Oltre ai controlli di rito, quest'ultimo monitorerà con attenzione i test fisici e atletici a cui si sottoporrà Spinazzola. Lo stesso Lempainen, in caso di esito positivo di questa visita approfondita, darà al calciatore l'ok definitivo per la ripresa delle attività, a più di 7 mesi dall'infortunio.