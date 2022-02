Il difensore brasiliano si era infortunato nel primo tempo della partita di Coppa Italia sul campo dell'Inter. Gli esami hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Tornerà in campo a marzo. Nessun problema per Abraham: l'attaccante sarà regolarmente in campo contro il Sassuolo

Calendario alla mano, Ibanez (33 presenze e 4 reti in stagione con la Roma tra Serie A e coppe) salterà le sfide di campionato contro Sassuolo, Verona, Spezia e Atalanta . Il possibile rientro sarebbe fissato il 13 marzo sul campo dell'Udinese. Non è da escludere un ritorno in campo già il 10 marzo, quando sono in programma gli ottavi di finale di Conference League che la squadra allenata da José Mourinho giocherà contro un avversario da definire dopo la disputa dei playoff.

Abraham recupera per Sassuolo-Roma

Notizie positive, invece, arrivano da Tammy Abraham, anche lui uscito dolorante dalla sfida di Coppa Italia giocata a San Siro contro l'Inter. L'attaccante inglese aveva riportato un fastidio alla coscia sinistra proprio nei minuti finali dell'incontro, un problema che però non ha destato preoccupazioni. Escluse lesioni muscolari per il centravanti ex Chelsea, che sarà quindi regolarmente in campo in occasione della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 18. Un sospiro di sollievo per José Mourinho, che in attacco già dovrà rinunciare a Nicolò Zaniolo, squalificato dopo l'espulsione subita nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa.