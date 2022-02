L'allenatore del Venezia ha presentato la sfida contro i granata in conferenza: "È un nuovo inizio. Sarà dura ma in molti ci vedevano già morti a gennaio, invece siamo qui e lotteremo fino alla fine. Ci sono ancora 45 punti in palio ed è tutto aperto: dimostriamo di avere le qualità per rimanere in A. In avanti ci manca qualcosa, spero che Nani possa darci una mano". Torino-Venezia, in programma sabato 12 febbraio alle 20:45, è in diretta su Sky Sport Uno 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi

Un solo punto nelle ultime cinque giornate e - complice la rimonta delle dirette concorrenti - terzultimo posto in classifica. Il Venezia cerca la svolta e vuole ritrovare punti fondamentali in chiave salvezza già dalla partita del prossimo turno, la sfida contro il Torino in programma sabato 12 febbraio alle 20:45 (diretta su Sky Sport Uno). Una trasferta parecchio delicata quella contro i granata, come sottolineato da Paolo Zanetti in conferenza stampa: "Per noi sarà un nuovo inizio - ha detto l'allenatore del Venezia -, il Torino è una squadra forte. Ti sbrana, viene a prenderti altissima e ti impedisce di uscire dall'area. Sarà dura, ma la Serie A è questa e lo sapevamo. Noi ci giochiamo la storia, in molti ci vedevano già morti a gennaio e invece siamo qui a lottare. Dobbiamo avere fiducia".

"Ancora tutto aperto, dimostriamo di meritare la A" A lungo alle prese con tante defezioni a causa del Covid, il Venezia nelle prossime settimane affronterà un calendario più morbido dopo aver incontrato tante big nelle ultime giornate. "In settimana abbiamo lavorato bene - ha proseguito Zanetti -, ho recuperato tutti i positivi e finalmente possiamo avvicinarci alla squadra tipo. È terminato un ciclo a dir poco difficile, nelle ultime settimane il calendario ha messo a nudo i nostri difetti e ha messo a dura prova la nostra tenuta psicologica, ma adesso dobbiamo ritrovare entusiasmo. Ci sono ancora 15 partite e 45 punti in palio, è tutto aperto. Se abbiamo le qualità per rimanere in Serie A, questo è il momento per dimostrarlo".