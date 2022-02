L'analisi dell'allenatore granata dopo la sconfitta interna contro il Venezia: "È stata una partita ingannevole e l'abbiamo pagata cara, ma ai ragazzi non posso dire niente perché hanno dato tutto". E sull'episodio del gol annullato a Belotti: "Non so, se quello è fuorigioco... sono cose gravissime, difficili da spiegare". Poi aggiunge: "Praet perso tutta la stagione. Per Belotti ci vuole tempo"

Serata amara per il Torino. I granata escono sconfitti dal match casalingo contro il Venezia (1-2) e questa è stata la spiegazione data da Ivan Juric nel postpartita a Sky Sport: "I primi venti minuti abbiamo fatto benissimo e abbiamo dominato. Poi loro hanno cambiato, si sono messi col 3-4-3, hanno pareggiato, si sono chiusi e noi abbiamo fatto fatica, mancando in brillantezza. I ragazzi però hanno dato tutto, ho poco da rimpoverare: è stata una partita ingannevole e l'abbiamo pagata cara. Certe situazioni ci girano male e non siamo stati bravi a riportarla dalla nostra parte. Così si è perso tanti punti". Poi Juric ha commentato l'episodio che poteva cambiare le sorti del match, ossia il gol annullato al 'Gallo' Belotti dal Var per un fuorigioco di qualche millimetro: "A volte è difficile commentare certi episodi. Contro il Sassuolo hanno battuto fallo laterale quindici metri avanti e abbiamo preso gol. Se quello di Belotti è fuorigioco... non lo so. Belotti era dietro. Sono cose gravissime, come quella contro il Sassuolo. Sono cose difficili da spiegare".