Il Napoli può uscire dal 'Maradona' orgoglioso della prestazione, forse con qualche rammarico per non aver ottenuto tutto ciò che avrebbe potuto raccogliere dai novanta minuti del match contro l'Inter (1-1). È quello che si capisce dalle dichiarazioni di Luciano Spalletti a fine partita: "Bisogna mantenere questa 'leggerezza talentuosa' di squadra", ha detto a Dazn. Per l'allenatore del Napoli, la sua squadra doveva tenere in mano il pallino dell'incontro, sfruttando il suo talento, ossia la sua tecnica nel far girare palla e creare occasioni da gol sfruttando poi le individualità in attacco. "In alcuni momenti siamo riusciti a mantenerla, in altri momenti l'abbiamo abbassata, soprattutto dopo il gol del pareggio e a quel punto è venuta fuori l'Inter perché più forte e più feroce di noi". Per Spalletti, però, non c'è bisogno di avere troppo rammarico: "Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo. Giocando queste partite si traggono insegnamenti e spunti per migliorare in futuro. Io sono contentissimo di questo punto e della partita: abbiamo giocato bene nonostante loro siano forti e quadrati. Anche nel secondo tempo, pur non facendo tanto, ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per tornare in vantaggio. Non si può che crescere dopo partite così".