Le parole dell'allenatore blucerchiato dopo il ko di San Siro contro il Milan: "Non sono né deluso né scontento, giocavamo contro una squadra che lotta per lo scudetto. Ma in occasione del gol abbiamo commesso un errore, avevamo anche studiato quella situazione... Ci manca qualità, aspettiamo i recuperi degli attaccanti. Falcone in porta? Nella vita esiste la meritocrazia". Infine sul passato al Milan: "Occasione persa, potevo sfruttarla meglio"

Non è bastata alla Sampdoria una partita ordinata per fare punti a San Siro: dopo il netto successo contro il Sassuolo della scorsa settimana, i blucerchiati si fermano contro il Milan . Al termine dell'incontro deciso dalla rete di Leao, Marco Giampaolo ha parlato così a Sky Sport: "In occasione del loro gol abbiamo commesso un errore - ha detto l'allenatore della Samp -, lo avevamo anche visto in mattinata. Loro hanno questa soluzione lunga e sono bravi a fare male in queste situazioni. Dovevamo essere bravi a gestire la gara: siamo stati in partita, ma ci è mancata un po' di qualità . Caputo e Sensi non sono stati supportati nella maniera giusta, ma non sono né deluso né scontento . Affrontavamo il Milan, una squadra che ha una qualità diversa e che gioca per vincere lo scudetto". E a proposito di Milan , Giampaolo ha parlato anche della sua breve avventura sulla panchina rossonera all'inizio della stagione 2019/20: " È stata un'occasione persa che potevo sfruttare meglio ".

"Aspettiamo gli attaccanti, possono darci una mano. Falcone? Esiste la meritocrazia"

MLAN-SAMP

Pioli: "Lavoro per realizzare i sogni che faccio"

Giampaolo ha poi parlato del cammino che attende la sua Samp. Senza Gabbiadini, la cui stagione è finita, l'allenatore dovrà trovare nuove soluzioni in attacco: "È la mia terza partita, ma posso dire che la squadra ha atteggiamenti seri e giusti. Ora dobbiamo recuperare Quagliarella, far crescere Supryaga e vedere come sta Giovinco: saranno tre soluzioni che ci potranno dare una mano. Oggi ci siamo adattati". Idee chiare per quanto riguarda il titolare al momento in porta: "Falcone è stato molto bravo, freddo e sicuro. Nella vita esiste la meritocrazia - ha concluso Giampaolo -, se uno fa bene è giusto che venga ripagato con la fiducia. Audero non si discute, ma è reduce da un infortunio. Falcone continua a fare bene ed è logico che continui a giocare chi sta meglio. Le cose poi possono cambiare. Al momento Falcone fa bene e lavorerà per continuare a giocare, così come Audero continuerà a lavorare per tornare presto in campo".