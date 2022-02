Pareggio arrivato nei minuti finali per il Cagliari di Walter Mazzarri , che al "Castellani" è riuscito a fermare l'Empoli sull' 1-1 grazie a una zampata di Pavoletti all'85'. Nel post gara l'allenatore dei rossoblù ha analizzato la partita della sua squadra, condizionata a suo modo di vedere dall'infortunio dell'arbitro e da quello di Lovato: "Prima dell'infortunio di Dionisi e di quello del nostro difensore centrale eravamo bene in partita . Eravamo un po' troppo leziosi nell'ultimo passaggio e poco cattivi, ma avevamo avuto un approccio giusto con gli avversari che erano andati in difficoltà sul nostro possesso palla. Da quando si sono fatti male l'arbitro e Lovato la partita è cambiata: la squadra di Andreazzoli ha preso coraggio e abbiamo subito . Gli azzurri hanno segnato e avrebbero meritato anche un altro gol".

"L'urgenza è togliersi dalle sabbie mobili"

Nel secondo tempo il Cagliari è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa raggiungendo il pareggio a una manciata di minuti dal triplice fischio: "Nell'intervallo tempo ci siamo guardati in faccia e abbiamo cambiato qualcosa. Peccato che mi ero bruciato lo slot per la sostituzione di Lovato: Matteo per noi è un giocatore importante, tant'è che siamo andati in difficoltà quando è uscito perché il cambio non è stato assorbito bene". In chiusura Mazzarri parla della situazione della sua squadra: "Peccato aver fatto quel girone di andata. Ora la squadra soffre, non molla mai, è totalmente diversa rispetto a quella vita nella prima metà del campionato. Al momento l'urgenza è togliersi dalle sabbie mobili".