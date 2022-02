Gravina: "Chiesto rinvio giornata A per Nazionale"

Parla il presidente della FIGC: "Abbiamo chiesto alla Lega di rinviare il turno del 20 marzo per dare a Mancini qualche giorno in più di lavoro per preparare gli spareggi. Sarebbe un'altra brutta pagina se l'Italia non si qualificasse per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare"

Tra il 24 e il 29 marzo ci saranno i playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, appuntamento decisivo per l'Italia che dovrà affrontare prima la Macedonia del Nord e, in caso di qualificazione, la vincente di Portogallo-Turchia in finale. Concreta l'ipotesi che la precedente giornata di Serie A, quella in programma nel week-end del 20 marzo, possa essere rimandata per permettere agli azzurri di preparare al meglio queste gare così importanti. A confermarlo è stato Gabriele Gravina: "Noi abbiamo chiesto il rinvio e ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più. Sarebbe un'altra brutta pagina se l'Italia non si qualificasse per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare, ci siamo complicati la vita sbagliando due rigori importantissimi. Ma l'Italia nei momenti di difficoltà reagisce", le parole a Radio Anch'io Sport del presidente della FIGC. Che sottolinea: "Il progetto Nazionale resta vivo e non si esaurisce con la vittoria agli Europei o una mancata qualificazione, si va avanti. Bisogna togliere le ragnatele che in tanti anni si sono formate nel nostro mondo".