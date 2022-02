Costretto a saltare la sfida di Sassuolo domenica scorsa, per El Shaarawy è stato confermato lo stop di due settimane a causa di un problema al polpaccio. L'attaccante non potrà così essere a disposizione di Mourinho almeno per le prossime due sfide di Serie A che vedranno la Roma impegnata contro Hellas Verona e Spezia

