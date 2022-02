Serie A, il calendario del prossimo turno

Archiviata la 25^ giornata di campionato, la Serie A tornerà in campo per il prossimo turno già venerdì 18 febbraio. Un turno spalmato su quattro giorni che prenderà il via con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Sabato, invece, si giocheranno tre match: alle 15.00 Samp-Empoli, alle 18.00 Roma-Verona e alle 20.45 Salernitana-Milan. Il programma della domenica si aprirà con il lunch match Fiorentina-Atalanta, due formazioni che tornano ad affrontarsi dopo il quarto di finale di Coppa Italia. Alle 15.00 ci sarà Venezia-Genoa, alle 18.00 toccherà all'Inter contro il Sassuolo, mentre in serata la Lazio farà visita all'Udinese. La 26^ giornata si chiudere lunedì con due posticipi: Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia.