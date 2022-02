Dopo l'infortunio accusato nella partita contro il Sassuolo di due weekend fa, l'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, è stato operato questa mattina al ginocchio, per iniziare il processo di guarigione dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La stagione sportiva 2021/2022 è già finita per Gabbiadini, che però non perde il sorriso. Dopo il messaggio di ringraziamento per tutti i tifosi che gli sono stati vicini in queste ore difficili per lui, questo martedì l'attaccante ha aggiornato tutti i suoi followers su Instagram con una 'storia' pubblicata dopo l'intervento chirurgico al ginocchio: "È andata, tutto ok", ha scritto Gabbiadini come didascalia al selfie dove si ritrae con un sorriso e un pollice in su. L'intervento è perfettamente riuscito, come ha riportato la Sampdoria in un comunicato divulgato sul proprio sito internet: "È perfettamente riuscito infine l’intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro al quale è stato sottoposto in mattinata Manolo Gabbiadini. L’intervento, che è durato circa 90 minuti, è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe. L’attaccante resterà ricoverato presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna per il normale decorso post-operatorio, per proseguire poi a Genova l’iter riabilitativo. Domani, mercoledì, è in agenda una nuova seduta pomeridiana".