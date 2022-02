L'esito era più o meno scontato ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. Maurizio Sarri perde per almeno un mese Manuel Lazzari. L'esterno laziale ha subito infatti, negli ultimi minuti della sfida vinta dalla Lazio contro il Bologna, una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. I tempi previsti per il recupero da un infortunio del genere si stimano in un mese circa, quindi il rischio è che Lazzari possa tornare solo dopo la prossima sosta del campionato, prevista per fine marzo. Appena prima dello stop per le Nazionali però, c'è il derby con la Roma, in programma il 20 marzo. L'obiettivo per Lazzari è di rientrare proprio per quella data.