Sono state rese note le designazioni per la 26^ giornata di Serie A. Il derby di Torino tra la Juventus e i granata è stato affidato a Massa, il Milan capolista sarà diretto sul campo della Salernitana da Fabbri. Fourneau per Inter-Sassuolo, Cagliari-Napoli a Mariani

Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere il derby della Mole tra Juventus e Torino, gara che aprirà la 26^ giornata di Serie A venerdì 18 febbraio alle 20:45. L'indomani, sabato 19, scenderà in campo nel posticipo serale il Milan capolista sul campo della Salernitana, reduce dal cambio in panchina: l'arbitro del match sarà Fabbri di Torino, mentre qualche ora prima (sabato alle 18) Pairetto di Nichelino fischierà in Roma-Verona. Fourneau di Roma è stato scelto per dirigere Inter-Sassuolo di domenica 20 alle 18, mentre la gara delle 12:30 tra Fiorentina e Atalanta è stata affidata a Doveri di Roma. Infine il Napoli, impegnato lunedì 21 sul campo del Cagliari: l'arbitro dell'incontro sarà Mariani di Aprilia.