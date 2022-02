Dubbio Zaniolo, Bonucci ancora out: le probabili

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi deve sostituire Brozovic e pensa a Gagliardini. Roma: Zaniolo è in dubbio per un problema al quadricipite. Atalanta senza Muriel. Sarri ha una formazione quasi obbligata viste le tante assenze (compresa quella di Immobile). Milan con Giroud. Allegri è senza Bonucci

PROBABILI FORMAZIONI 26^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Condividi

Dopo le Coppe si torna in pista con il campionato. Lassù in testa c’è stato il cambio della guardia tra le milanesi e ora abbiamo tre squadre in 2 punti con l’Inter che, lo ricordiamo deve ancora recuperare la sfida conto il Bologna. Tantissimi spunti interessanti in questo turno di campionato privo però di scontri diretti. Ciò però non significa che non ci siano trappole in giro per la Penisola pallonara

Come stanno le 20 di A? Chi recupera? Chi resta ai box? Tutte domande lecite e abbiamo anche la squadra giusta per rispondere ai quesiti di tifosi e fantallenatori. Come sempre ecco che scende in campo il team dei nostri inviati. Le prime indiscrezioni sui vari XI titolari sono già “nero su bianco” sulle varie chat e allora non perdiamoci in lunghi preamboli. Iniziamo col giro dai campi

JUVENTUS-TORINO, ore 20:45 Juventus, dietro mancherà Bonucci VERSO IL DERBY Corna, buche, rimonte: storia del derby di Torino Là davanti non cambierà nulla. Favorito ancora una volta il trio Dybala, Vlahovic e Morata. La spinta sulle fasce dovrebbe essere assicurata dato che a destra agirà Cuadrado (c’è infatti Danilo squalificato) mentre a sinistra dovrebbe toccare ad Alex Sandro. Con de Ligt ci sarà Rugani vista l’indisponibilità di Leonardo Bonucci mentre a centrocampo Allegri ha tante opzioni. Al momento pare favorito il rientro dal primo minuto di Zakaria Torino, torna il Gallo In vista del derby ci sono due rientri importanti in mediana: scontato il turno di squalifica, sia Lukic che Mandragora possono riprendere posto nell’XI titolare. Occhio però proprio alla linea di centrocampo. Juric infatti sta pensando di infoltirla per non concedere la superiorità numerica alla Juventus. A quel punto sarebbe sacrificato un trequartista. Nel possibile 3-5-1-1 granata, Brekalo agirebbe alle spalle del Gallo Belotti (che torna titolare) con Pobega inserito al centro del campo

SAMPDORIA-EMPOLI, sabato ore 15 Sampdoria, Giampaolo recupera un paio di elementi In infermeria restano sempre in tre: Gabbiadini, Damgaard e Askildsen ma almeno Giampaolo può contare sul resto della rosa. Sono infatti tornati disponibili Yoshida ed Ekdal. Anche Quagliarella sembra non avere più fastidi e quindi in tutti i reparti si può scegliere in maniera più o meno ampia. Doppia opzione per la sfida con l’Empoli a livello di sistema di gioco con Caputo sicuro titolare. L’ex Sassuolo potrà essere affiancato da Quagliarella oppure, come accaduto nelle ultime uscite, essere sostenuto dai trequartisti. Dietro Yoshida può tornare subito ma Ferrari resta in ballo per un posto al fianco di Colley. Rincon resta in pole su Ekdal Empoli, Benassi e Henderson in rampa di lancio Anche in casa Empoli possiamo ipotizzare una duplice soluzione offensiva. Il discorso fatto per la Samp vale anche per i toscani che potrebbero tornare a schierare due trequartisti alle spalle di Pinamonti oppure uno tra Di Francesco e Cutrone sacrificando ancora Henderson. La prima opzione però pare quella più attuale. Possibile cambio anche in mediana con Benassi in lotta per una maglia da titolare. Dietro c’è ancora da decidere uno dei due centrali di difesa

ROMA-VERONA, sabato ore 18 Roma, Kumbulla per Mancini. Dubbio Zaniolo Mourinho ha Mancini squalificato e Ibanez infortunato. A livello di centrali difensivi quindi le scelte sono abbastanza limitate e quindi con Smalling ci sarà Kumbulla. Sulle corsie esterne in pole ci sono Karsdorp e Maitland Niles. El Shaarawy è alle prese con un problema al polpacci e anche Zaniolo non è al meglio. La sua presenza nell'XI titolare giallorosso non è sicura dato che ha accusato un problema al quadricipite. In mediana potrebbe toccare a Veretout. Davanti riecco Felix

Verona, Miguel Veloso resta a casa I ragionamenti sulla possibile composizione del centrocampo anti Roma avranno un’opzione in meno: Tudor infatti ha perso Miguel Veloso che ha accusato un problema al polpaccio che lo farà stare a riposo per almeno tre settimane. In mediana quindi si va verso la soluzione che prevede Ilic e Tameze con quest’ultimo in gran forma. A destra dovrebbe toccare ancora a Depaoli così come non sarà modificata la ‘zona offensiva’ dei gialloblù

SALERNITANA-MILAN, sabato ore 20:45 Salernitana, Nicola riparte dal 4-3-3? Nuovo cambio sulla panchina dei campani con Nicola pronto ad ospitare il Milan. La coppia di centrali composta da Dragusin e Fazio non dovrebbe essere modificata. Qualche soluzione alternativa in mediana c’è con Ederson e Kastanos che si giocano una maglia. Nicola va verso un 4-3-3 che prevede l’utilizzo in attacco di Ribery. Attenzione a Verdi che è in dubbio. Djuric infine parte in pole per il ruolo di punta centrale dell’attacco granata Milan, tornano Kessié e Theo Gli aggiornamenti da Milanello su Zlatan Ibrahimovic ci dicono che anche a Salerno l’attacco verrà guidato da Olivier Giroud. Sulla corsia sinistra riecco Theo Hernandez di rientro dalla squalifica che gli aveva fatto saltare la Samp. A destra invece c’è Calabria davanti a Florenzi. Kessiè è pronto a riprendere posto davanti alla difesa mentre sulla trequarti c’è Rebic che potrebbe far rifiatare Leao anche se il portoghese resta al momento la prima opzione

FIORENTINA-ATALANTA, domenica ore 12:30 Fiorentina, Italiano pensa a tre cambi in mezzo FOTO E VIDEO Quello che forse ti sei perso della serata europea Tutti a disposizione in casa Viola: Italiano quindi ha tutta la scelta possibile in ogni reparto. Rispetto all’ultimo turno di campionato, in mezzo ci sono i rientri di Bonaventura e Torreira ma attezione perché c’è anche Duncan che è in pole per una maglia nell’XI titolare viola. Si va quindi verso un cambio completo della linea mediana rispetto all’ultima sfida di campionato. In attacco invece confermatissimo Nico Gonzalez con Piatek in pole su Cabral Atalanta, torna Musso ma l'Europa mette ko Muriel Tanti fantallenatori chiedevano delle condizioni di Zapata: “Ci saranno tempi molto lunghi”. Questo il commento di Gasperini che ha definitivamente specificato come stanno le cose. In vista della trasferta di Firenze, i nerazzurri ritrovano Musso tra i pali. Koopmeiners resta un’opzione percorribile in mediana mentre sia davanti che sulle corsie esterne ci sono varie soluzioni. Maehle pare uno dei favoriti. In attacco invece la Coppa non ha portato buone notizie dato che Muriel è alle prese con un problema al flessore. Probabile quindi che Boga sia ancora impiegato da punta di riferimento



VENEZIA-GENOA, domenica ore 15 Venezia, Lezzerini indisponibile Lesione completa del tendine del retto femorale destro. Questo l’esito degli esami dopo il problema accusato sabato scorso da Luca Lezzerini. Il portiere del Venezia ha in programma lunedì un viaggio in Finlandia dal dottor Lampainen che valuterà il problema. A metà settimana Romero è rientrato dall’Argentina (era in permesso per la nascita del figlio) e salvo sorprese ci sarà lui a difendere i pali del Venezia. Tante conferme nell’XI titolare dopo la vittoria a Torino. Busio e Okereke sono però squalificati. In mediana Zanetti recupera Vacca Genoa, Blessin può cambiare in tutti i reparti Il rientro di Mimmo Criscito è sicuramente un’ottima notizia per il mondo rossoblù. Il capitano parte favorito per un posto a sinistra. In difesa però ci sono ancora da sciogliere due dubbi. Uno per il ruolo di centrale e l’altro sulla corsia destra con Cambiaso in ballottaggio con Hefti. Amiri è recuperato e può ambire a una maglia da titolare sulla trequarti. Al centro del campo sono praticamente tutti a disposizione con Rovella e Portanova che sperano di non partire dalla panchina

INTER-SASSUOLO, domenica ore 18 Inter, manca Brozovic là in mezzo Reduce da 75 minuti di altissimo livello in Champions contro il Liverpool, l’Inter si rituffa in campionato cercando di lasciarsi alle spalle lo 0-2 casalingo contro gli inglesi. Dietro ancora assente Bastoni con Dimarco favorito per completare il pacchetto arretrato con Skriniar e De Vrij. A centrocampo pesa l’assenza per squalifica di Brozovic. A Simone Inzaghi però non mancano le alternative. Al momento c’è Gagliardini in pole per una maglia da titolare. A destra invece più Dumfries di Darmian ma l’azzurro ha ancora tempo per provare a vincere il ballottaggio Sassuolo, Ruan favorito. Davanti tornano tutti Settimana scorsa le assenze di Scamacca e Raspadori si sono fatte sentire. I due azzurri però saranno titolari a San Siro con il Sassuolo che sogna di far bottino pieno alla Scala del Calcio (ricordiamo che i neroverdi vinsero a domicilio contro il Milan…). Dietro mancherà Ferrari e Ruan, che sta piacendo sempre tanto a Dionisi, è favorito per un posto al fianco di Chiriches. In mediana invece tocca a Traoré che può dare più soluzioni a livello offensivo con il 4-3-3 che può trasformarsi in 4-2-3-1

UDINESE-LAZIO, domenica ore 20:45 Udinese, Pereyra annuncia il proprio ritorno Arrivano diversi aggiornamenti da Udine: Cioffi ha ritrovato in gruppo Deulofeu dopo i 15 punti di sutura rimediati a Verona (era finito contro ai cartelloni pubblicitari). Beto e Success si giocano l’altra maglia in attacco con il primo in vantaggio sul secondo. Nuytinck invece non dovrebbe recuperare. Ha lavorato a parte Udogie che però spera di recuperare in tempo anche se al momento giocherebbe Soppy. In mediana torna Arslan mentre Pereyra ha annunciato via social la propria disponibilità per la gara di domenica sera Lazio, tante assenze per Sarri E’ una Lazio che rischia di essere davvero ridotta all’osso quella che andrà a far visita all’Udinese: Sarri è senza gli squalificati Luis Alberto e Lucas Leiva. Scelte obbligate in mezzo con Cataldi, Milinkovic e Basic. In difesa sempre ai box Acerbi ma è indisponibile anche Lazzari mentre in attacco Immobile, dopo aver saltato la trasferta in Portogallo di Coppa, difficilmente potrà recuperare per domenica. Si va quindi verso una soluzione con Felipe Anderson titolare come punta di riferimento

CAGLIARI-NAPOLI, lunedì ore 18 Cagliari, problemino per Pavoletti Mazzarri pare intenzionato a confermare il duo d’attacco visto settimana scorsa. Contro il Napoli partono in pole Joao Pedro e Gaston Pereiro: contro l’Empoli aveva timbrato però Pavoletti ma l’attaccante azzurro non è stato bene in settimana. Dovrebbe comunque essere a disposizione ma andrà al massimo in panchina. Da verificare anche il pieno recupero di Marin. Dietro Goldaniga e Ceppitelli dovrebbero avere Obert come compagno di reparto. Sia Carboni che Lovato infatti restano in forte dubbio Napoli, mini turnover per Spalletti? L’impegno di Barcellona ha spremuto non poco le energie di Osimhen e compagni. Anguissa ha accusato un risentimento all’adduttore e a breve sosterrà gli esami di rito. Il centrocampista sarà quindi indisponibile per la trasferta in Sardegna. La botta alla testa di Fabian non preoccupa. Possibile invece che Spalletti possa proporre Elmas dal primo minuto. In attacco scalpita Mertens (con Osimhen che quindi riposerebbe) mentre dietro è ballottaggio aperto tra Rrahmani e Juan Jesus