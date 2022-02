12/12 ©Getty

UN CLASSE 2005 IN CAMPO - 40enni e teenager. Nella ripresa d Sheriff-Braga è entrato in campo un classe 2005: Roger Feranandes, 15 anni e (quasi) quattro mesi. Non è comunque suo il record di precocità d'esordio della competizione, che spetta ancora a Willem Geubbels, in campo a 16 anni e 113 giorni. A ogni modo, non un esordio europeo felice per lui: cinque minuti dopo è uscito infortunato.

GLI HIGHLIGHTS DI SHERIFF-BRAGA