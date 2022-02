La risposta secca del CEO Corporate dell'Inter nell'intervista rilasciata al Financial Times: "No, no, no. Suning non considera l'ipotesi cessione del club. L'impegno prevede investimenti a lungo termine"

In un'intervista rilasciata al Financial Times, lo Chief Executive Officer Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha risposto in maniera chiara alla domanda sulla possibilità che Suning - azionario del club nerazzurro - prenda o stia per prendere in considerazione l'ipotesi di cedere il club: "No, no, no. Suning è impegnato con investimenti a lungo termine". E sulle differenze di potenza a livello economico con i club di Premier League, ha detto: "Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap".