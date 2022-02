Per riprendere il cammino dopo un periodo complicato in termini di risultati l'Inter ha bisogno del miglior Lautaro Martinez. L'argentino, che nelle ultime 10 gare in tutte le competizioni ha fatto solo un gol e in campionato non segna da oltre due mesi, lo sa e nel frattempo si carica sui social: "È il momento di metterci le p....". Non è la prima volta che il Toro rimane a secco di reti così a lungo: i numeri della sua crisi SAMP-EMPOLI LIVE - 26^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Le prestazioni non sono mai mancate, ma in termini di risultati l'Inter nell'ultimo periodo ha faticato non poco. Soltanto una vittoria per i nerazzurri dopo l'ultima sosta di gennaio, quella nei quarti di Coppa Italia contro la Roma. Poi il ko subìto in rimonta nel derby contro il Milan che ha riaperto i giochi in chiave scudetto, il pari nello scontro diretto al vertice contro il Napoli che ha permesso ai rossoneri di effettuare il sorpasso in vetta alla classifica (con l'Inter che ha una partita da recuperare) e infine l'amara sconfitta interna nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool che ha reso il discorso qualificazione quasi una mission impossible. Nessuna depressione per Handanovic e compagni, ma la necessità assoluta di riprendere la marcia al più presto e di ricominciare il percorso per tornare al vertice in campionato, dove quest'oggi - sabato 19 febbraio - il Milan potrebbe portarsi a quattro punti di vantaggio (ma con due gare in più) battendo la Salernitana ultima in classifica. Per questo Inzaghi non può più sbagliare e punta a ripartire già dalla prossima gara, quella in programma a San Siro domenica 20 febbraio alle 18 contro il Sassuolo. L'Inter avrà bisogno di tutti al massimo, ma in particolare servirà il "ritorno" di un giocatore che ultimamente è mancato: Lautaro Martinez.

La carica del Toro vedi anche Lautaro, altro cambio: 2° più sostituito d'Europa Il Toro lo sa perfettamente e non lo ha nascosto sui social, dove ha pubblicato un messaggio particolarmente eloquente. In una Instagram story, infatti, Lautaro ha postato una immagine in bianco e nero nella quale è ritratto con una espressione grintosa: "Ora è il momento di metterci le p....", ha scritto l'argentino, che ha poi accompagnato la didascalia con l'emoticon di due uova, chiaro riferimento agli attributi maschili. Una carica non indifferente, che adesso deve essere trasformata in gol.