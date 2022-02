Ennesima serata da protagonista per il difensore e leader granata, che ha letteralmente annullato Vlahovic (poi sostituito) come accaduto anche a gennaio in Torino-Fiorentina. Numeri straordinari in stagione per Bremer, primo per palloni recuperati e duelli vinti. Ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2024: un avviso per le sue pretendenti, ma anche il valore di mercato è in costante ascesa

Il meme del taschino dei jeans, condiviso e poi cancellato dall’account Twitter inglese del Torino, rende merito alla prestazione eccellente del proprio leader difensivo. "Se l'è messo in tasca" , gergo sportivo che vuole spiegare l’eccellente marcatura nei confronti di un big avversario. Espressione che stavolta si presta a Gleison Bremer , 24enne difensore brasiliano del Torino, che ha letteralmente annullato Dusan Vlahovic nel derby di Torino . Poco da fare per il colpo invernale della Juventus, subito convincente nella nuova realtà bianconera ma fuori dalla partita di venerdì sera. Il merito è ovviamente dell’avversario, che gli ha concesso solo 7 passaggi in 74 minuti prima della sostituzione soffocandolo tra anticipi e prestanza atletica. Non è una novità : Vlahovic a secco e sostituito quando incontra Bremer anche con la maglia della Fiorentina, precisamente lo scorso 10 gennaio. Poker dei granata e pomeriggio da dimenticare per Dusan che, invece, aveva segnato e vinto 2-1 all’andata contro il Toro di Juric. Ma quel giorno non c'era Gleison , out per infortunio e frenato solo dai crampi nei minuti finali del derby.

La crescita esponenziale di Bremer

L'avvento di Juric è coinciso con la definitiva consacrazione del centrale brasiliano, protagonista dell’ennesima grande prova nella serata delle 100 presenze in granata. Soffermandoci sulla stagione in corso, Bremer ha accumulato 23 gare con 2 gol, tre in meno rispetto allo scorso campionato quando lasciava intravedere ulteriori margini di crescita. Ad impressionare sono i dati relativi alle sue prestazioni: Gleison è il leader assoluto in Serie A per palloni recuperati (205), duelli aerei vinti (88) e intercetti (80), numeri per un giocatore imprescindibile dal recentissimo rinnovo in granata fino al 2024. Insomma, se qualcuno in estate vorrà fare sul serio per lui non mancherà la concorrenza. Il portale specializzato Transfermarkt lo valuta 20 milioni di euro, cifra che verrà sicuramente ritoccata come è accaduto dal suo arrivo a Torino: i granata lo pagarono 5,8 milioni all’Atletico Mineiro nell’estate 2018, valore lievitato soprattutto nell’ultimo anno. Ecco perché la corsa al difensore d’oro non potrà essere una passeggiata per tutte le sue pretendenti.